اقدام پنهانی آمریکا در قبال نظامیان خود در عراق

یکی از نمایندگان پارلمان عراق گزارش های منتشر شده در خصوص عقب نشینی نظامیان آمریکایی از این کشور را دروغ خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یوسف الکلابی نماینده پارلمان عراق اعلام کرد که گزارش های منتشر شده در خصوص عقب نشینی نظامیان آمریکایی از این کشور دروغ و فریبکاری است.

وی در ادامه افزود: آمریکا در حال تقویت حضور نظامی خود در پایگاه های موجود در عراق است. واشنگتن تلاش می کند گزارش های دروغ درباره عقب نشینی توهمی از عراق منتشر کند اما در عین حال به دنبال افزایش تعداد نیروهای خود است.

الکلابی تصریح کرد: نظامیان آمریکایی به راحتی میان سوریه و عراق در رفت و آمد هستند. دولت باید در قبال نقض حاکمیت این کشور اقدام کند.

لازم به ذکر است که پایگاه حریر واقع در شمال عراق به تازگی شاهد انتقال تجهیزات نظامی از قطر به این کشور بوده است.

