۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

نماینده عراقی: هرگز به دیکته‌های آمریکا تن نمی‌دهیم

یکی از نمایندگان پارلمان عراق از مداخلات آمریکا در امور داخلی این کشور انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد الخفاجی نماینده پارلمان عراق امروز یکشنبه تاکید کرد که آمریکا حق مداخله در امور داخلی این کشور یا قیمومیت بر آن را ندارد.

وی افزود: تلاش‌های آمریکا برای مداخله در فعالیت‌های پارلمان عراق و ممانعت از تصویب قانون حشد شعبی نقض آشکار حاکمیت کشورمان به شمار می‌رود که قاطعانه با آن مخالف هستیم.

الخفاجی تصریح کرد: پارلمان عراق حق دارد به دور از فشارهای خارجی قوانین کشور را تصویب کند.

وی بیان کرد: عراق هرگز به دیکته‌های آمریکا تن نخواهد داد و اراده ملت و نهادهای قانون گذار این کشور تنها عامل ترسیم مسیر ملی خواهد بود. حاکمیت ملی خط قرمزی است که نمی‌توان آن را زیر پا گذاشت.

    • ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
      حضور آمریکا در منطقه ایجاد ناامنی در منطقه هست نمایندگان نباید تسلیم خواسته های دولت آمریکا بشوند هرکس آمریکا نشناسد مردم عراق خوب می شناسد

