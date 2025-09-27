افتتاح پروژه اضطراری افزایش ظرفیت خط انتقال آب به شهر فسا

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس و با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس و جمعی از مدیران ارشد این استان، پروژه اضطراری تقویت خط انتقال آب به شهر فسا افتتاح شد.

سیاوش بدری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه فارس در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و بزرگداشت یاد خاطره شهدا و ایثارگران آن دوران پرافتخار، به بیان شمایی کلی از وضعیت منابع و طرح‌های مختلف تامین آب اعم از اجرایی شده، ودر دست اجرا و در حال مطالعه توسط این شرکت پرداخت.

وی ضمن توصیف وضعیت منابع آب فارس و با یادآوری اینکه سال گذشته مردم در شهرستان فسا در زمینه تامین آب شرب پایدار با مشکلاتی مواجه بودند، اجرای پروژه‌هایی برای مواجهه با تنش آبی و رفع مشکلات مرتبط با آن در این شهرستان را یادآور شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه فارس ضمن اشاره به افتتاح بخشی از طرح‌های تامین آب شهرستان‌های فسا و جهرم در اسفند ماه سال گذشته با حضور وزیر نیرو گفت: در ادامه اقدامات زیربنایی انجام شده، با هدف افزایش ظرفیت خط انتقال آب به شهر فسا یک پروژه اضطراری خط انتقال آب اجرایی شد.

وی ادامه داد: این پروژه بسیار مهم که کاهش قابل توجه مشکل پایداری تامین آب شهروندان فسا را در پی داشت، طی چند ماه و با سخت‌کوشی و تلاش کارشناسان آب منطقه‌ای و پیمانکار و مجری طرح انجام پذیرفته است.

بدری تصریح کرد: ارزش روز این پروژه بسیار مهم که منجر به پایداری کامل تامین آب شرب شهر فسا شده است بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.