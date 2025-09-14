آغاز عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب به ۶۵ روستای ارسنجان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی پروژه بزرگ خط انتقال آب شرب به ۶۵ روستا در شهرستان ارسنجان با حضور سردار قاسم علیپور معاون هماهنگکننده سپاه فجر فارس و جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد.
سردار علیپور در این مراسم با قدردانی از تمامی دستاندرکاران این پروژه عظیم، گفت: اجرای این پروژههای زیرساختی و حیاتی، گام بلندی در راستای توسعه پایدار مناطق محروم و بهبود کیفیت زندگی روستاییان عزیز است.
معاون هماهنگکننده سپاه فجر فارس افزود: این اقدام بزرگ که توسط قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) به عنوان مجری و با همکاری شرکت آب و فاضلاب استان فارس اجرا میشود، نشان از عزم جدی برای رفع محرومیتها دارد.
سرهنگ علی اکبر طحان مسئول بسیج سازندگی فارس گفت: این پروژه، تحولی عظیم در تأمین آب پایدار منطقه ایجاد خواهد کرد.
این پروژه با متراژ ۳۷ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲,۰۰۰ میلیارد ریال اجرا خواهد شد و پس از اتمام، آب شرب مورد نیاز ۷۲۲۰ خانوار در ۶۵ روستا را تأمین خواهد کرد.
نظر شما