ظفرقندی: مراکز درمانی در شرایط «نه جنگ نه صلح» آماده باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، اجلاس وبیناری رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با حضور وزیر بهداشت در ستاد این وزارتخانه برگزار شد.

در این اجلاس، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، ضمن تشریح اهمیت اجرای سراسری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، بر آمادگی مراکز بهداشتی و درمانی کشور در شرایط «نه جنگ، نه صلح» تأکید کرد و خواستار صرفه‌جویی در منابع و تقویت زیرساخت‌ها و هماهنگی بین سطوح مختلف ارائه خدمات شد.

در ادامه، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده، به تشریح نحوه اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع پرداخت و از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خواست تا برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای منسجم‌تر این طرح ملی را در دستور کار خود قرار دهند.

سیدسجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این اجلاس، با تاکید بر همکاری کامل مراکز سطح ۲ و ۳، آمادگی مراکز درمانی کشور برای اجرای هرچه بهتر برنامه پزشکی خانواده را ضروری دانست.

همچنین جمشیدی، عضو شورای سیاستگذاری برنامه پزشکی خانواده، با تاکید بر نقش بیمه‌ها در موفقیت این برنامه، بر اهمیت خودمراقبتی، محله‌محوری و مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت تأکید کرد و خواستار تشکیل ستاد اجرایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع شد.

در ادامه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اعلام آمادگی این استان برای اجرای برنامه، مزایا و چالش‌های موجود در مسیر اجرایی شدن پزشکی خانواده در گلستان را تشریح کرد.