خواجه رضایی: دو هزار قطعه زمین نهضت ملی مسکن در بافق آماده واگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خواجه رضایی گفت: در نشست شورای مسکن شهرستان بافق با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، وضعیت اراضی نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت تعیین تکلیف شد و بیش از دو هزار قطعه زمین برای متقاضیان آمادهسازی میشود.
احسان خواجهرضایی افزود: با پیگیری فرماندار و همراهی دستگاههای اجرایی، اراضی جدید در کنار سایت ۳۸ هکتاری آمادهشده شناسایی و مقرر شد کارسازی آنها توسط بنیاد مسکن آغاز شود.
وی اظهار کرد: در سایت ۳۸ هکتاری جاده باقرآباد حدود ۳۰۰ قطعه زمین برای طرح جوانی جمعیت و همین میزان برای نهضت ملی مسکن اختصاص یافته و سایر قطعات نیز در حال آمادهسازی است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد با اشاره به درخواستهای صنایع فولاد، سنگآهن و دیگر معادن در حوزه مسکن کارگری و صنعتشهر گفت: این درخواستها تصویب و مقرر شد صنایع علاوه بر فعالیت اقتصادی، در تأمین خدمات زیربنایی، روبنایی و ساخت مسکن مشارکت کنند.
خواجهرضایی تصریح کرد: هدف این است که متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن بهویژه جوانان و خانوادههای ثبتنامکننده، تا دهه فجر زمینهای خود را تحویل بگیرند.
وی افزود: در حوزه زیرساخت نیز همه دستگاهها موظف به فعالیت همزمان شدند و بخش عمده وظایف وزارت نیرو در تأمین آب و برق انجام شده است؛ سایر کمبودها نیز با منابع داخلی دستگاههای خدماترسان جبران خواهد شد.
