واگذاری اراضی طرح جوانی جمعیت در استان کرمان کامل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حافظی صبح شنبه در جلسه شورای مسکن استان کرمان، اظهار داشت: در راستای اجرای نهضت ملی مسکن، تامین و عرضه زمین به اتمام رسیده است.

وی افزود: تاکنون واگذاری بخش عمده‌ای از اراضی انجام و کلنگ آغاز عملیات اجرایی نیز به زمین زده شده است.

حافظی بیان کرد: تاکنون در سایت ۷۲ هکتاری کوهسار شهر کرمان عملیات اجرایی ۲۰۰۰ واحد برای نیروهای مسلح آغاز شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: قرار بود سایت ۱۰۸ هکتاری شهرک ارگ کرمان نیز انبوه‌سازی و چهار واحدی باشد که مقرر شد به صورت واگذاری دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر می‌توانیم ۴۰۰۰ واحد را در این سایت جانمایی کنیم ادامه داد: جانمایی اراضی در حال انجام است و قطعه بندی نیز مشخص و حدود ۱۱۰۰ زمین واگذار شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان با اشاره به آماده‌سازی و واگذاری اراضی در رفسنجان، شهربابک و بافت گفت: ۵۰۴ واحد ساختمانی در سیرجان آماده تحویل داریم و مابقی سایت‌های این شهرستان در حال آماده‌سازی است.

حافظی تاکید کرد: در شهربابک نیز قطعات زمین از طریق بنیاد مسکن به مردم واگذار شده و کار در حال انجام است.

وی افزود: در شهرستان بافت سایت ۶۱۶ هکتاری در چهار بخش در حال کار است و در بخش نخست مردم عملیات اجرایی ساخت مسکن را آغاز کرده‌اند.

حافظی بیان کرد: سایت رفسنجان نیز در حال آماده‌سازی است و آماده واگذاری قطعات زمین به مردم در قالب جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: سایت‌های جوانی جمعیت و نهضت ملی در کنار هم و ادغام شده است.

حافظی بیان کرد: امیدواریم با روندی که پیش می‌رود، در شهریورماه واگذاری اراضی طرح جوانی جمعیت به صورت کامل انجام شود و فرد پشت نوبتی نداشته باشیم.