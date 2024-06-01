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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۳۸

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان:

واگذاری اراضی طرح جوانی جمعیت در استان کرمان کامل می شود

واگذاری اراضی طرح جوانی جمعیت در استان کرمان کامل می شود

کرمان- مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: امیدواریم با روندی که پیش می‌رود، شهریورماه واگذاری اراضی طرح جوانی جمعیت به صورت کامل انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حافظی صبح شنبه در جلسه شورای مسکن استان کرمان، اظهار داشت: در راستای اجرای نهضت ملی مسکن، تامین و عرضه زمین به اتمام رسیده است.

وی افزود: تاکنون واگذاری بخش عمده‌ای از اراضی انجام و کلنگ آغاز عملیات اجرایی نیز به زمین زده شده است.

حافظی بیان کرد: تاکنون در سایت ۷۲ هکتاری کوهسار شهر کرمان عملیات اجرایی ۲۰۰۰ واحد برای نیروهای مسلح آغاز شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: قرار بود سایت ۱۰۸ هکتاری شهرک ارگ کرمان نیز انبوه‌سازی و چهار واحدی باشد که مقرر شد به صورت واگذاری دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر می‌توانیم ۴۰۰۰ واحد را در این سایت جانمایی کنیم ادامه داد: جانمایی اراضی در حال انجام است و قطعه بندی نیز مشخص و حدود ۱۱۰۰ زمین واگذار شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان با اشاره به آماده‌سازی و واگذاری اراضی در رفسنجان، شهربابک و بافت گفت: ۵۰۴ واحد ساختمانی در سیرجان آماده تحویل داریم و مابقی سایت‌های این شهرستان در حال آماده‌سازی است.

حافظی تاکید کرد: در شهربابک نیز قطعات زمین از طریق بنیاد مسکن به مردم واگذار شده و کار در حال انجام است.

وی افزود: در شهرستان بافت سایت ۶۱۶ هکتاری در چهار بخش در حال کار است و در بخش نخست مردم عملیات اجرایی ساخت مسکن را آغاز کرده‌اند.

حافظی بیان کرد: سایت رفسنجان نیز در حال آماده‌سازی است و آماده واگذاری قطعات زمین به مردم در قالب جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: سایت‌های جوانی جمعیت و نهضت ملی در کنار هم و ادغام شده است.

حافظی بیان کرد: امیدواریم با روندی که پیش می‌رود، در شهریورماه واگذاری اراضی طرح جوانی جمعیت به صورت کامل انجام شود و فرد پشت نوبتی نداشته باشیم.

کد مطلب 6124698

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