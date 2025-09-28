حماس: هیچ طرح جدیدی به دست ما نرسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای در واکنش به اخبار برخی رسانه‌ها در خصوص طرح جدید دونالد ترامپ برای استقرار حاکمیت بین‌المللی در غزه اعلام کرد که هیچ پیشنهاد جدیدی از برادران میانجی دریافت نکرده است.

این جنبش همچنین توضیح می‌دهد که مذاکرات از زمان تلاش نافرجام ترور رهبران حماس در دوحه در روز نهم ماه جاری متوقف شده است.

جنبش حماس تأکید می‌کند که آماده است هر پیشنهادی را که از برادران میانجی دریافت می‌کند، با نهایت مثبت‌اندیشی و مسئولیت‌پذیری و به گونه‌ای که حقوق ملی فلسطینی‌ها را حفظ کند، بررسی نماید.