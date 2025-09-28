تشدید اختلافات میان مقامات صهیونیست بر سر طرح ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، در حالی که قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کند اختلافات میان مقامات صهیونیست بر سر طرح وی بالا گرفته است.

بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی خواهان عدم مداخله تشکیلات خودگردان در اداره نوار غزه، نابودی کامل حماس و اشغال بخش هایی از کرانه باختری در کنار ممانعت از تشکیل کشور فلسطین است.

ایتمار بن گویر نیز با هشدار خطاب به نتانیاهو گفت که وی حق ندارد بدون شکست دادن حماس به جنگ غزه پایان دهد.

گیدئون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی نیز خواهان پایان یافتن جنگ غزه شده است.

روز گذشته شبکه ۱۲ این رژیم درباره جزئیات توافق احتمالی برای توقف جنگ در غزه و تبادل اسرا با جنبش مقاومت حماس مدعی شد که طرح پیشنهادی آمریکا برای توقف جنگ در غزه شامل آزادی تمامی اسیران صهیونیست ظرف ۴۸ ساعت، در کنار آزادی صدها زندانی فلسطینی و خروج مرحله‌ای ارتش اشغالگر از نوار غزه است.

بر اساس این ادعا، مفاد طرح ترامپ همچنین شامل عدم الحاق نوار غزه به اراضی اشغالی و واگذاری تدریجی کنترل این باریکه به نیروهای محلی و بین‌المللی می‌شود.