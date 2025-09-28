ادعای ترامپ در خصوص استقبال اعراب و اسرائیل از طرح او درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در گفتگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشت: من پاسخ بسیار خوبی از اسرائیل و رهبران عرب به طرح صلح پیشنهادیم برای نوار غزه دریافت کردم.
وی افزود: همه میخواهند توافق غزه را نهایی کنند و ما امیدواریم که آن را در دیدار فردا با نتانیاهو تکمیل کنیم.
رئیسجمهور آمریکا در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: من از انصراف «اریک آدامز» از رقابتهای شهرداری نیویورک استقبال میکنم و معتقدم هواداران او اکنون «اندرو کومو» را انتخاب خواهند کرد.
ترامپ گفت: من روز سهشنبه در جلسهای در ویرجینیا برای فرماندهان نیروهای مسلح سخنرانی خواهم کرد و میخواهم به آنها بگویم که ما آنها را دوست داریم.
رییس جمهور آمریکا پیش از این در پستی جدید در شبکه تروث سوشال نوشت: با توجه به اینکه همه طرفها برای چیزی خاص با هم متحد هستند، فرصت واقعی برای عظمت خاورمیانه وجود دارد.
ترامپ پس از نشست هفته گذشته خود با رهبران برخی از کشورهای عربی و اسلامی از طرح ۲۱ ماده ای خود برای نوار غزه رونمایی کرد. این نشست در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ساعتی قبل در مصاحبه با فاکس نیوز در رابطه با طرح ۲۱ ماده ای ترامپ، گفت: ما در حال حاضر با تیم رئیس جمهور ترامپ روی توافق ۲۱ مادهای کار میکنیم. امیدواریم بتوانیم این توافق را پیش ببریم.
جنبش حماس نیز با صدور بیانیهای در واکنش به اخبار برخی رسانهها در خصوص طرح جدید دونالد ترامپ برای استقرار حاکمیت بینالمللی در غزه اعلام کرد که هیچ پیشنهاد جدیدی از برادران میانجی دریافت نکرده است.
این جنبش همچنین تاکید کرد که مذاکرات از زمان تلاش نافرجام ترور رهبران حماس در دوحه در روز نهم ماه جاری متوقف شده است.
جنبش حماس افزود: آماده است هر پیشنهادی را که از برادران میانجی دریافت میکند، با نهایت مثبتاندیشی و مسئولیتپذیری و به گونهای که حقوق ملی فلسطینیها را حفظ کند، بررسی نماید.
