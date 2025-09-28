  1. بین الملل
خیز «مظلوم عبدی» برای تصاحب پست عالی نظامی در دمشق

نیروهای قسد وابسته به آمریکا به پست وزارت دفاع سوریه چشم دوخته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، نیروهای قسد وابسته به آمریکا به پست وزارت دفاع سوریه چشم دوخته اند.

الهام احمد رئیس بخش روابط خارجی در تشکیلات خودمختار شمال و شرق سوریه از پیشنهادی پرده برداشت که به موجب آن مظلوم عبدی فرمانده «قسد» یا یکی از افسران قسد به عنوان وزیر دفاع یا رئیس ستاد ارتش سوریه انتخاب شود.

وی افزود: مذاکرات با دمشق همچنان در سطح تبادل دیدگاه‌ها است و جلسات کمیته‌های فنی هنوز برگزار نشده است.

الهام احمد به وجود دو اختلاف اصلی خبر داد که به آینده روابط بین نیروهای دموکراتیک سوریه «قسد» و ارتش جدید سوریه و ساز و کار ادغام تشکیلات نظامی، به اضافه ساختار نظام سیاسی آینده که متمرکز یا غیرمتمرکز باشد مربوط می‌شود.

وی افزود: پیشنهادی مطرح است که «مظلوم عبدی» فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه یا یکی از افسران بلندپایه قسد به عنوان وزیر دفاع یا رئیس ستاد ارتش سوریه انتخاب شود ولی دمشق تاکنون به این پیشنهاد پاسخ نداده است.

