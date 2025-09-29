  1. بین الملل
۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۷

رژیم جولانی: حملات اسرائیل بعد از براندازی نظام اسد ما را شوکه کرد

در سایه تداوم تجاوزات زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی علیه سوریه، وزیر خارجه وابسته به رژیم جولانی این حملات را بعد از براندازی نظام بشار اسد شوکه کننده توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اسعد الشیبانی وزیر خارجه رژیم تروریستی جولانی در سوریه اعتراف کرد که حملات رژیم صهیونیستی علیه این کشور بعد از براندازی نظام بشار اسد شوکه کننده بود.

وی اضافه کرد که رژیم صهیونیستی از کسانی که قانون را زیر پا گذاشتند حمایت کرده و مانع حل مشکلات به وجود آمده میان عشایر و نیروهای دروزی در سوریه شد.

الشیبانی تصریح کرد که این اقدامات رژیم صهیونیستی تنها باعث پیچیده تر شدن اوضاع و قرار گرفتن دروزی ها در شرایط به شدت سخت شد.

لازم به ذکر است که از علاوه بر صدها مورد حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه سوریه بعد از براندازی نظام بشار اسد، تجاوزات زمینی این رژیم نیز در جنوب سوریه ادامه دارد و تروریست های حاکم بر این کشور هیچ اقدام بازدارنده در این خصوص اتخاذ نکرده است.

