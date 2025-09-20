به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شبکه‌های محلی وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) مدعی شدند که گروه‌های مسلح وابسته به رژیم دمشق و مورد حمایت ترکیه، روز شنبه با حمله به روستای «ام تینا» در حومه "دِیر حافر" واقع در شرق استان حلب، در مرکز سوریه دست به کشتار غیرنظامیان زده‌اند.

قسد این اقدام را «کشتار دسته جمعی غیرنظامیان» توصیف کرده و دمشق را مسئول پیامدهای این حمله دانسته است.

این تحول یک روز پس از آن روی می‌دهد که ابومحمد جولانی، سرکرده رژیم حاکم بر سوریه هشدار داد که عدم ادغام قسد در ارتش تا پیش از پایان سال جاری میلادی، پیامدهای وخیمی به دنبال خواهد داشت.

الجولانی در ماه مارس گذشته (فروردین / اردیبهشت) با مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای قسد یک توافق امضا کرد که بر اساس آن، نیروهای مذکور در ارتش و نهادهای سوریه ادغام می‌شوند و مناطق تحت کنترل قسد زیر نظر تروریست‌های این کشور قرار می‌گیرد، اما اجرای مفاد این توافق تاکنون محقق نشده است؛ چرا که هنوز اختلاف زیادی میان دو طرف وجود دارد.

همچنین تشدید اختلافات مذکور باعث شده بود روند تبادل زندانیان میان دو طرف متوقف شود.