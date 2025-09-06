  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۳

کشته شدن دو نیروی قسد در حومه دیرالزور سوریه

کشته شدن دو نیروی قسد در حومه دیرالزور سوریه

منابع سوری از کشته شدن دو نیروی قسد در جریان حمله به خودرو آنها در حومه دیرالزور در شرق سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالمرصد، منابع خبری از حمله عناصر داعشی به یک خودرو نظامی وابسته به نیروهای قسد در جاده شهرک محیمیده در حومه غربی دیرالزور خبر دادند.

این منابع از زخمی شدن سه نفر از نیروهای قسد و انتقال آنها به بیمارستان برای درمان خبر داده و اعلام کردند که حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است.

این منابع از تدابیر ویژه امنیتی در این شهرک برای تعقیب مهاجمان و تامین امنیت آن خبر دادند.

همزمان برخی منابع دیگر به کشته شدن دو نیروی قسد در جریان حمله به خودرو آنها در شهرک الحصان در حومه دیرالزور اشاره کردند.

این منابع جزئیات بیشتری منتشر نکردند.

کد خبر 6581603

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها