حملات راکتی «قسد» به مواضع نیروهای «جولانی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) مواضع نیروهای وابسته به ابومحمد الجولانی، سرکرده تروریستهای حاکم بر سوریه در دو روستا در حومه دیر حافر، در شرق حلب را هدف حملات راکتی خود قرار دادند.
از سوی دیگر برخی رسانههای خبری اعلام کردند که نیروهای قسد تمام گذرگاههای بین دو کرانه رود فرات در استان دیرالزور را مسدود کردهاند.
نیروهای (قسد) چند روز قبل نیز از حمله به مواضع نیروهای جولانی در اطراف سد تشرین در حومه حلب خبر دادند.
گفتنی است که نیروهای قسد تحت حمایت آمریکا به پست وزارت دفاع سوریه چشم دوخته اند و مذاکرات با دمشق در این خصوص همچنان در سطح تبادل دیدگاهها است و جلسات کمیتههای فنی هنوز برگزار نشده است.
هفته گذشته هم پنج عضو نیروهای قسد، در حمله داعش به استان دیرالزور در شمال شرقی سوریه کشته شدند.
