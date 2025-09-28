بازدید کمیسیون عمران مجلس و وزیر ورزش از ورزشگاه آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس عصر امروز یکشنبه با اشاره به آخرین وضعیت ورزشگاه آزادی و تاکید بر اینکه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باید دارای ورزشگاه باشند گفت: روز یکشنبه هفته آینده به همراه آقای دنیامالی وزیر ورزش و آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال بازدیدی از ورزشگاه آزادی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در این بازدید که اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز حضور خواهند داشت تدبیر خواهیم کرد تا کار بازسازی این ورزشگاه سرعت بیشتری بگیرد و زودتر از موعد اعلام شده در اختیار فوتبال قرار بگیرد.