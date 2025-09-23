به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ثابت قدم با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره آخرین روند بازسازی استادیوم آزادی اظهار داشت: دقت کیفی، استانداردسازی و مقاومسازی استادیوم آزادی در روند بازسازی بسیار مهم است و طبق قرارداد به شرط آنکه بازیها در استادیوم برگزار نشود تا اواسط سال ۱۴۰۵ این ورزشگاه آماده برگزاری مسابقات خواهد شد، در غیر این صورت احتمال آنکه تا اواخر سال ۱۴۰۵ این روند به طول بیانجامد وجود دارد.
او ادامه داد: ساختن استادیوم به مراتب آسانتر از بازسازی آن است. برای مثال پست برق مجموعه ورزشی آزادی مربوط به سال ۱۹۶۹ (سال ۱۳۴۷ شمسی) است.
لازم به ذکر است که بازیکنان استقلال و پرسپولیس بارها نسبت به وضعیت چمن استادیوم تختی و شهدای شهر قدس در فصل بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال انتقاد کردند. همچنین کریم باقری مربی تیم فوتبال پرسپولیس در تازهترین مصاحبه خود نسبت به وضعیت چمن استادیومهای تهران به شدت انتقاد کرد و پیشنهاد تعطیلی چندماهه لیگ تا آماده سازی استادیومها را داد. باید دید مسئولان چه تدابیری برای بهبود وضعیت چمنها در ادامه رقابتهای لیگ برتر اتخاذ خواهند کرد.
همچنین طبق صحبتهای ثابت قدم بعید است که دربی پایتخت امسال در ورزشگاه آزادی برگزار شود و دو تیم به احتمال زیاد باید در استانهای دیگر این بازی را برگزار کنند.
نظر شما