به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، طی شش سال اخیر اقدامات متعددی با هزینه چند هزار میلیاردی در این مجموعه انجام شده است؛
از جمله بازسازی خانههای کشتی شهیدان هادی و صدرزاده، ساخت رستوران، استخر، سونا و جکوزی، پیست استاندارد دومیدانی، سالن همایش شهید ضرغام، مرکز رسانهای شهیدان علیپناه، ساختمانهای اداری شهید جنگروی و شهیدان میرشاکی، سالن بدنسازی شهید فکوری، سالن و زمین چندمنظوره، اندیشکده کشتی و هوش مصنوعی، موزه کشتی، ساختمان فیزیوتراپی، رستوران، پارکینگ و تأسیسات. این طرحها در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار اجرا شده و احداث پروژه های جدید همچنان ادامه دارد.
یادآور میشود که کشتی ایران در سال ۱۳۹۸ بابت اجاره اماکن خود ۹ میلیارد تومان (با نرخ دلار ۱۰ هزار تومانی) بدهکار بود که با پیگیریهای فدراسیون، این بدهی بهطور کامل تسویه شد. و کشتی کشور تا نیم قرن آینده بدون هیچ دغدغه ای، میتواند از اماکن ورزشی، فرهنگی و رفاهی خود بهرهبرداری کند.
