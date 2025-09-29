۶ کیلو شمش نقره قاچاق در خوی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در این زمینه اظهار کرد: در راستای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به داخل کشور، عوامل پست کنترل مستقر در پایانه مرز رازی در حین بازرسی خودروهای ورودی به کشور با استفاده از مهارت های مرزبانی به یک دستگاه خودروی ون مشکوک و آن را مورد بازرسی قرار دادند.

وی در ادامه افزود: پس از بازرسی دقیق خودروی مذکور، تعداد ۶ عدد شمش نقره یک کیلویی جمعاً به وزن ۶ کیلوگرم که به صورت ماهرانه در قسمت های مختلف خودرو جاساز شده بود، کشف شد.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش شمش های نقره را ۱۴ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر که پس از سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.