به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی صبح چهارشنبه در دیدار با فرماندهان و کارکنان فرماندهی مرزبانی آذربایجانغربی، با بیان اینکه آذربایجان غربی نزدیک ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور خارجی نقش مهمی در تامین امنیت پایدار دارد، افزود: مرزبانی با محوریت فعال سازی ظرفیت های مرزی می تواند زمینه ساز توسعه و امنیت در استان باشد.
وی با بیان اینکه مرزهای آذربایجانغربی باید پویا، آباد و در شأن نظام جمهوری اسلامی باشند، ادامه داد: در این مسیر، نوسازی و تجهیز پاسگاههای مرزی ضرورت دارد تا سیمای آنها متناسب با جایگاه نظام و تلاشهای نیروهای خدوم مرزبانی تغییر کند.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به رویکرد جدید مدیریت استان گفت: هدف ما ایجاد مرزهایی فعال، امن و آباد است؛ مرزهایی که علاوه بر وظیفه امنیتی، نقش اقتصادی و فرهنگی نیز ایفا کنند.
مرزهای آذربایجان غربی نوسازی و تجهیز شوند
وی با تاکید بر اینکه پاسگاههای مرزبانی باید نوسازی و تجهیز شوند و سیمای آنها متناسب با جایگاه نظام و تلاشهای نیروهای خدوم مرزبانی تغییر کند، افزود: در دوره جدید، هدف ما ایجاد مرزهایی فعال، امن و آباد است تا در کنار وظیفه امنیتی، کارکرد اقتصادی و فرهنگی نیز داشته باشند.
استاندار آذربایجان غربی همچنین با بیان اینکه تأمین مسکن، رفاه و پشتیبانی از نیروهای مرزبانی از اولویتهای اصلی مدیریت استان است، خاطرنشان کرد: منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه ما هستند و امنیت پایدار بدون رضایت و آسایش آنان ممکن نیست.
رحمانی تأکید کرد: تأمین مسکن، رفاه و پشتیبانی از نیروهای مرزبانی از اولویتهای اصلی مدیریت استان است، چراکه منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه ما هستند و بدون رضایت و آسایش آنها، امنیت پایدار محقق نخواهد شد.
وی با بیان اینکه بازارچههای مرزی، مناطق ویژه اقتصادی و منطقه آزاد ماکو باید با محوریت مرزبانی فعالتر شوند، افزود: این اقدام علاوه بر تقویت امنیت، زمینهساز رونق اقتصادی و توسعه پایدار استان است.
استاندار با قدردانی از تلاشهای مرزبانان، گفت: خدمت در مرزبانی افتخار بزرگی است و امنیت و آرامش مردم مرهون فداکاری این نیروهای غیور است. همه دستگاهها موظفند از مجموعه مرزبانی حمایت کنند تا آذربایجانغربی به استانی پویا، امن و شکوفا تبدیل شود.
آذربایجان غربی از استان های امن کشور به شمار می رود
فرمانده مرزبانی آذربایجانغربی نیز در این دیدار گزارشی از اقدامات و دستاوردهای این یگان در زمینه کنترل و مدیریت مرزها، مبارزه با قاچاق و مقابله با تهدیدات مرزی ارائه کرد و آمادگی کامل مرزبانان برای حفظ و حراست از مرزهای استان را اعلام داشت.
سردار محمد احمدی با اعلام آمادگی صددرصدی نیروهای مرزبانی در حراست از کیان ایران اسلامی، به گسترش همکاری و تعاملات دوجانبه فی مابین مرزبانی استان و استانداری آذربایجان غربی تاکید کردند.
وی با اشاره به اینکه مجموعه مرزبانی با بسیج تمام توان و امکانات در راستای ایفای وظایف سه گانهی نظامی، انتظامی و دیپلماسی پای کار بوده و مقتدرانه در حال خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت بصیر ایران اسلامی هستند، گفت: اما این اقتدار زمانی دو چندان می شود که با مشارکت همه آحاد جامعه مرزنشین و قانونمداری اجتماع توأم شده باشد لذا اقتدار نیرو اگر با مشارکت جامعه همراه باشه امنیت پایدار در آن جامعه نهادینه و ماندگار خواهد شد.
وی در ادامه افزود: این تعامل و همدلی فیمابین مرزنشینان غیور و مرزبانان بصیر استان به بلوغ کامل رسیده و ماحصل اون رو امروز در مرزهای امن استان میتونیم مشاهده کنیم و شکر خدا استان آذربایجان غربی به یکی از امنترین استانهای کشور تبدیل شده است.
در پایان مراسم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه نظم و امنیت، بر نقش مهم مرزبانان در تأمین امنیت پایدار کشور تأکید شد.
