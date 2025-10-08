  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

بازارچه‌های مرزی آذربایجان غربی با محوریت مرزبانی فعال‌تر شوند

بازارچه‌های مرزی آذربایجان غربی با محوریت مرزبانی فعال‌تر شوند

ارومیه - استاندار آذربایجان غربی گفت: بازارچه‌های مرزی، مناطق ویژه اقتصادی و منطقه آزاد استان باید با محوریت مرزبانی فعال‌ترشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی صبح چهارشنبه در دیدار با فرماندهان و کارکنان فرماندهی مرزبانی آذربایجان‌غربی، با بیان اینکه آذربایجان غربی نزدیک ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور خارجی نقش مهمی در تامین امنیت پایدار دارد، افزود: مرزبانی با محوریت فعال سازی ظرفیت های مرزی می تواند زمینه ساز توسعه و امنیت در استان باشد.

وی با بیان اینکه مرزهای آذربایجان‌غربی باید پویا، آباد و در شأن نظام جمهوری اسلامی باشند، ادامه داد: در این مسیر، نوسازی و تجهیز پاسگاه‌های مرزی ضرورت دارد تا سیمای آن‌ها متناسب با جایگاه نظام و تلاش‌های نیروهای خدوم مرزبانی تغییر کند.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به رویکرد جدید مدیریت استان گفت: هدف ما ایجاد مرزهایی فعال، امن و آباد است؛ مرزهایی که علاوه بر وظیفه امنیتی، نقش اقتصادی و فرهنگی نیز ایفا کنند.

مرزهای آذربایجان غربی نوسازی و تجهیز شوند

وی با تاکید بر اینکه پاسگاه‌های مرزبانی باید نوسازی و تجهیز شوند و سیمای آنها متناسب با جایگاه نظام و تلاش‌های نیروهای خدوم مرزبانی تغییر کند، افزود: در دوره جدید، هدف ما ایجاد مرزهایی فعال، امن و آباد است تا در کنار وظیفه امنیتی، کارکرد اقتصادی و فرهنگی نیز داشته باشند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با بیان اینکه تأمین مسکن، رفاه و پشتیبانی از نیروهای مرزبانی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است، خاطرنشان کرد: منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه ما هستند و امنیت پایدار بدون رضایت و آسایش آنان ممکن نیست.

رحمانی تأکید کرد: تأمین مسکن، رفاه و پشتیبانی از نیروهای مرزبانی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است، چراکه منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه ما هستند و بدون رضایت و آسایش آن‌ها، امنیت پایدار محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه بازارچه‌های مرزی، مناطق ویژه اقتصادی و منطقه آزاد ماکو باید با محوریت مرزبانی فعال‌تر شوند، افزود: این اقدام علاوه بر تقویت امنیت، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و توسعه پایدار استان است.

استاندار با قدردانی از تلاش‌های مرزبانان، گفت: خدمت در مرزبانی افتخار بزرگی است و امنیت و آرامش مردم مرهون فداکاری این نیروهای غیور است. همه دستگاه‌ها موظفند از مجموعه مرزبانی حمایت کنند تا آذربایجان‌غربی به استانی پویا، امن و شکوفا تبدیل شود.

بازارچه‌های مرزی آذربایجان غربی با محوریت مرزبانی فعال‌تر شوند

آذربایجان غربی از استان های امن کشور به شمار می رود

فرمانده مرزبانی آذربایجان‌غربی نیز در این دیدار گزارشی از اقدامات و دستاوردهای این یگان در زمینه کنترل و مدیریت مرزها، مبارزه با قاچاق و مقابله با تهدیدات مرزی ارائه کرد و آمادگی کامل مرزبانان برای حفظ و حراست از مرزهای استان را اعلام داشت.

سردار محمد احمدی با اعلام آمادگی صددرصدی نیروهای مرزبانی در حراست از کیان ایران اسلامی، به گسترش همکاری و تعاملات دوجانبه فی مابین مرزبانی استان و استانداری آذربایجان غربی تاکید کردند.

وی با اشاره به اینکه مجموعه‌ مرزبانی با بسیج تمام توان و امکانات در راستای ایفای وظایف سه گانه‌ی نظامی، انتظامی و دیپلماسی پای کار بوده و مقتدرانه در حال خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت بصیر ایران اسلامی هستند، گفت: اما این اقتدار زمانی دو چندان می شود که با مشارکت همه‌ آحاد جامعه‌ مرزنشین و قانون‌مداری اجتماع توأم شده باشد لذا اقتدار نیرو اگر با مشارکت جامعه همراه باشه امنیت پایدار در آن جامعه نهادینه و ماندگار خواهد شد.

وی در ادامه افزود: این تعامل و هم‌دلی فی‌مابین مرزنشینان غیور و مرزبانان بصیر استان به بلوغ کامل رسیده و ماحصل اون رو امروز در مرزهای امن استان می‌تونیم مشاهده کنیم و شکر خدا استان آذربایجان غربی به یکی از امن‌ترین استان‌های کشور تبدیل شده است.

در پایان مراسم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه نظم و امنیت، بر نقش مهم مرزبانان در تأمین امنیت پایدار کشور تأکید شد.

کد خبر 6615701

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها