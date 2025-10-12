  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۶

۶۲ کیلوگرم شمش‌ نقره در پایانه مرز سرو کشف شد

ارومیه - فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از هوشیاری مرزبانان و کشف ۶۲ کیلوگرم شمش نقره در پایانه مرزی سرو در ارومیه خبر داد.

سردار محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در راستای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به داخل کشور، عوامل پست کنترل و دسته رزم مستقر در پایانه مرز سرو حین بازرسی مسافران ورودی به کشور، با استفاده از مهارت‌های تخصصی مرزبانی و پلیسی و چهره زنی به ۳ نفر مظنون شدند.

وی ادامه داد: مرزبانان پس از بازرسی بار همراه این ۳ نفر، موفق شدند مجموعاً ۶۲ کیلوگرم شمش نقره که به صورت ماهرانه در وسایل همراه جاساز شده بود را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با به اینکه کارشناسان ارزش شمش‌ها را ۱۳۰ میلیارد ریالی برآورد کردند، اظهار کرد: در این راستا ۳ متهم دستگیر و تلاش مرزبانان برای دستگیری سایر عوامل این پرونده و همدستان آنها در داخل کشور ادامه دارد.

سردار احمدی عنوان کرد: متهمان به همراه اقلام مکشوفه به یگان منتقل و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

