به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح‌اللهی صبح دوشنبه در بازدید از مؤسسه «حامیان اتیسم گیلان» که با همراهی مدیرکل بهزیستی استان و جمعی از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با اشاره به اهمیت حمایت از افراد دارای اوتیسم اظهار کرد: اقدام اجرایی، هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده در این حوزه مورد تاکید است.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان با قدردانی از تلاش‌های فعالان حوزه اوتیسم و همکاری بین‌بخشی دستگاه‌ها افزود: هیچکس به تنهایی کامل نیست و همه ما در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنیم همان طور که یک پزشک به خدمات یک نانوا نیاز دارد، با همکاری و هم‌افزایی می‌توانیم گام‌های بزرگی در مسیر حل مشکلات اجتماعی برداریم.

فتح‌اللهی با تأکید بر لزوم تغییر نگاه جامعه به افراد دارای اوتیسم، تصریح کرد: این عزیزان نیاز به نگاه ترحم‌آمیز ندارند خانواده‌ها نیز نباید چنین انتظاری داشته باشند وظیفه ما حمایت مؤثر و مسئولانه است، نه دلسوزی صرف.

وی با اشاره به اینکه امروز فرصت خدمت، مسئولیت را سنگین‌تر کرده است، گفت: برای حل مشکلات این گروه، باید اقدامات اولویت‌بندی شده و قابل اجرا تعریف شود نیازهایی مانند فضای آموزشی، اشتغال، تسهیلات بانکی و زیرساخت‌های حمایتی از جمله موارد قابل پیگیری هستند که با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط و ظرفیت خیرین، قابل تحقق است.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان همچنین از برگزاری نشست آینده شورای اجتماعی استان با حضور نمایندگان مؤسسه حامیان اوتیسم و مدیران کل مرتبط خبر داد و گفت:

مشکلات و مطالبات خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم در این نشست به صورت مستقیم در حضور استاندار گیلان مطرح خواهد شد.