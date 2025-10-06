فتح اللهی: فضای فیزیکی کتابخانه‌ ها باید در شأن مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح‌اللهی صبح دوشنبه در دیدار با سرپرست جدید اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی گیلان با اشاره به پایین بودن سرانه مطالعه در کشور اظهار کرد: باید بپذیریم که سرانه مطالعه به دلایل مختلف پایین است و کتاب‌خوانی محدود به سن یا گروه خاصی نیست همه اقشار جامعه می‌توانند از ظرفیت کتابخانه‌ها استفاده کنند و نخستین گام در این مسیر، شناخت نیاز جامعه و ارائه خدمات متناسب با آن است.

وی با بیان اینکه تنوع محتوایی و خدماتی در کتابخانه‌ها می‌تواند انگیزه مطالعه را افزایش دهد، افزود: علاقه‌مندان به موضوعات علمی، داستانی یا آموزشی باید بتوانند منابع مورد نیاز خود را در کتابخانه‌ها بیابند. در کنار آن، لازم است ابزارهای مکملی برای ترغیب مخاطبان تعریف شود تا مراجعه به کتابخانه و مطالعه به یک عادت تبدیل شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان همچنین بر اهمیت به‌روزرسانی زیرساخت‌ها تأکید کرد و گفت: فضای فیزیکی کتابخانه‌ها باید در شأن مردم باشد و امکانات آنها متناسب با نیازهای روز تجهیز شود. به‌روزرسانی خدمات نه‌تنها مراجعه مردم را افزایش می‌دهد بلکه تجربه مطالعه را لذت‌بخش‌تر می‌کند.

فتح‌اللهی با اشاره به ضرورت توسعه کتابخانه‌ها در مناطق مختلف شهری تصریح کرد: تمرکز خدمات در یک نقطه باعث کاهش دسترسی و ایجاد هزینه‌های اضافی برای شهروندان می‌شود پراکندگی مناسب کتابخانه‌ها در سطح شهر ضمن تسهیل استفاده، به کاهش ترافیک، آلودگی و هزینه‌های رفت‌وآمد نیز کمک می‌کند.

وی با تأکید بر نقش همکاری بین‌بخشی در توسعه کتابخانه‌ها ادامه داد: کتابخانه‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند چالش‌ها را برطرف کنند و لازم است سایر دستگاه‌ها از جمله شهرداری و راه‌وشهرسازی نیز در زمینه ساخت، تجهیز و توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای مشارکت کنند.

فتح‌اللهی در پایان خاطرنشان کرد: حوزه اجتماعی استانداری آمادگی دارد در راستای تحقق برنامه‌های فرهنگی و ارتقای سرانه مطالعه با مجموعه کتابخانه‌های عمومی همکاری کند و هر گام کوچک در این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز تحول فرهنگی در جامعه باشد.