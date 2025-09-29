امام جمعه بوشهر: مردم ایران هیچ ترسی از دشمن ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه در جمع رزمندگان دوران دفاع مقدس استان بوشهر اظهار کرد: در همیشه تاریخ هر کشوری که دارای قدرت بوده برای قدرت بالاتر و ثروت بیشتر به دیگر کشورها حمله می‌کرده است.

وی با اشاره به تاریخ باشکوه مقاومت در استان بوشهر، اضافه کرد: به همین استان بوشهر بارها حمله شد ولی مردم مقاومت کردند و اجازه تجاوز به دشمن ندادند و آنها را بیرون کردند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ادامه داد: ایمان و عمل صالح نزد خدا باعث میشود تا انسان در بالاترین مرتبه قرار گرفته و بالاترین پاداش یعنی بهشت برین را نصیب او می‌کند.

وی حضور در دفاع مقدس را نمونه‌ای از بهترین عمل صالح در شرایط آن روز دانست و بیان کرد: پاسداری در راه خدا و دفاع از هویت ملی و دینی دارای بالاترین ارزش است.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: رد پای استکبار جهانی از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اسرائیل و.... را در جنایات مختلف جهان می‌توانیم ببینیم. در کشور خودمان جنایات متعدد آنها را میتوانیم ببینیم. این کشورها حالا با راه‌اندازی مکانیسم ماشه ما را تحریم می‌کنند.

وی با بیان اینکه ما از ابتدای انقلاب تاکنون تحریم بوده‌ایم، تصریح کرد: مردم در جمهوری اسلامی ایران از دشمن هیچ ترسی ندارند و در صورت هرگونه خطایی، ضربات جبران ناپذیری را نیز به شما وارد خواهند کرد.

امام جمعه بوشهر تاکید کرد: کشورهای جنایتکار تاریخ که ضد انسانیت و بی‌آبرو هستند، نمی‌توانند ایران را بترسند، ملت ایران با وحدت و انسجام و رهبری امام خامنه‌ای تا پای جان در مقابل دشمن ایستادگی می‌کنند.