به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه صهیونیستی کالکالیست گزارش داد که جنگنده اف ۱۵ آمریکا تبدیل به هدف آسان در برابر جنگنده فرانسوی رافائل که مصر نیز آن را در اختیار دارد شده است.

در این گزارش آمده است، مسأله نگران کننده آن است که همسایه جنوبی فلسطین اشغالی یعنی مصر نیز تعداد زیادی از این نوع جنگنده ها را در اختیار دارد. نیروی هوایی این کشور جزو برترین ها در منطقه و حتی در جهان است. در جریان مانور ناتو در اوت ۲۰۲۵ مشخص شد که رافائل حتی از جنگنده هایی مانند اف -۳۵ و اف -۱۵ آمریکا و اف -۱۸c فنلاند نیز برتر است.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، تصاویری از این مانور منتشر شده که نشان می دهد جنگنده رافائل اف -۳۵ آمریکا را در تیررس خود دارد. نکته قابل توجه آنکه مصر برای خرید جنگنده چینی j۱۰ که موفق شد در جریان درگیری های هند و پاکستان سه جنگنده رافائل را ساقط کند تلاش می کند. اگر این اتفاق بیافتد مصر به برتری هوایی در برابر رژیم صهیونیستی دست پیدا می کند.