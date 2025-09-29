اشغالگران صهیونیست، بیمارستان «الحلو» غزه را بمباران کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، اسماعیل الثوابته، مدیر دفتر رسانه‌ای دولت غزه گفت که ارتش اشغالگر قدس بیمارستان الحلو در شهر غزه را بمباران کرد.

الثوابته در بیانیه‌های مطبوعاتی افزود که بمباران و قطع اینترنت مانع از دسترسی یا خروج از بیمارستان الحلو در غرب شهر غزه شده است و تأکید کرد که اشغالگران عمداً بیمارستان را از جهان خارج جدا می‌کنند تا خدمات پزشکی ارائه شده به غیرنظامیان را متوقف کنند.

وی خاطرنشان کرد که ارتش اشغالگر از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ۱۶۷۰ پرسنل پزشکی را شهید و ۱۹۷ آمبولانس را نابود کرده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که اشغالگران از آغاز جنگ ۷۸۸ حمله مستقیم به مراکز درمانی و پرسنل در نوار غزه انجام داده‌اند.