به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت امور خارجه مکزیک صبح امروز دوشنبه اعلام کرد که وضعیت شهروندان این کشور آمریکای مرکزی را در ناوگان صمود که به سمت غزه برای انتقال کمک‌های انسانی حرکت می‌کند، دنبال می‌کند.

این وزارت خانه همچنین گفت: ما بر خواسته‌های خود برای تضمین ایمنی ناوگان مذکور که به سمت غزه می‌رود و ایمنی اعضای این مأموریت انسانی و احترام به حقوق آن‌ها تأکید می‌کنیم. همچنین وزارت خارجه مکزیک تاکید کرد که از طریق سفارتخانه‌های خود در کشورهای مدیترانه و خاورمیانه به رصد تحرکات کشتی‌های ناوگانی که شهروندان مکزیکی در آن شرکت دارند، ادامه خواهد داد.

کاروان جهانی «صمود» متشکل از بیش از ۵۰ کشتی با هدف کمک به مردم غزه و شکستن محاصره این باریکه، اوایل شهریور ماه از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و به تدریج کشتی‌های دیگری از مناطق مختلف جهان به آن پیوستند.

با وجود تهدیدات رژیم صهیونیستی و تلاش‌های کابینه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم برای جلوگیری از رسیدن کشتی‌های ناوگان به غزه، تمام کشتی‌های ناوگان صمود به طور همزمان به مقصد نهایی خود در غزه حرکت کردند.