به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادواره سرلشکر پاسدار شهید علی هاشمی، ملقب به «سردار هور» عصر امروز در اهواز برگزار شد.

سردار پاسدار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: سرلشکر شهید علی هاشمی یک شخصیت ملی و ماندگار است که نقش اثرگذار و بی‌بدیل در دوران دفاع مقدس داشت.

وی افزود: این فرمانده دلاور عرب خوزستان از نخستین روزهای تجاوز رژیم بعث صدام به خاک ایران، به مقابله با دشمن پرداخت و تکلیف خود را به بهترین شکل انجام داد. امروز رشادت‌ها و ایمان او به گفتمانی الهام‌بخش برای نسل جوان تبدیل شده است.

سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه ویژه شهید هاشمی گفت: مقام معظم رهبری بارها از این شخصیت بزرگ و ارزنده تجلیل فرموده‌اند و این نشان‌دهنده نقش بی‌بدیل او در دفاع مقدس است.

وی با بیان اینکه سرلشکر شهید علی هاشمی مسئولیت فرماندهی سپاه ششم و قرارگاه نصرت در منطقه هور را بر عهده داشت، افزود: او در مقطعی از جنگ با طرح‌ها و ابتکارات خود بن‌بست عملیات‌ها را شکست و زمینه‌ساز پیروزی‌های مهمی شد. راه نورانی شهدا همچنان چراغ هدایت و عامل شکست دشمنان خواهد بود.

سرلشکر شهید علی هاشمی از فرماندهان برجسته دوران دفاع مقدس بود که مسئولیت‌هایی همچون فرماندهی قرارگاه سری «نصرت» و سپاه ششم امام جعفر صادق (ع) را بر عهده داشت. او در تیرماه سال ۱۳۶۷، پس از اجرای مأموریت تخلیه جزیره مجنون، در هنگام ترک مقر فرماندهی هدف حمله هلی‌کوپترهای ارتش عراق قرار گرفت و در سن ۲۷ سالگی به شهادت رسید.

پیکر این فرمانده شهید پس از ۲۲ سال در سال ۱۳۸۹ شناسایی و با حضور پرشکوه مردم در گلزار شهدای اهواز به خاک سپرده شد.