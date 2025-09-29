  1. استانها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

سبزه زاری: دمای هوای خوزستان کاهش می یابد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان پیش بینی کرد که دمای هوای استان در پایان هفته یک تا ۳ درجه کاهش یابد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: با بررسی آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، طی امروز تا روز پنجشنبه سرعت وزش بادها در مناطق غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و بخش هایی از مرکز استان در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظه ای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گردوخاک های محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق وجود دارد.

وی گفت: شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه تا روز چهارشنبه تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست، ادامه داد: پایان هفته کاهش ۱ تا ۳ درجه ای دما پیش بینی می شود.

سبزه زاری با اشاره به جریانات جوی استان عنوان کرد: در شبانه روز گذشته رامشیر، بندرماهشهر و امیدیه با دمای ۴۲ درجه و ایذه با دمای ۱۵.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی اضافه کرد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۰.۹ درجه و کمینه دمای ۲۱.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.

