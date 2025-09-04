ماندگاری رطوبت و شرجی در خوزستان

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، جریانات جنوبی تا اوسط وقت فردا سبب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در مناطق جنوبی، مرکزی، غربی و بخش‌هایی از مناطق شمالی و طی روز شنبه در مناطق جنوبی و جنوب شرقی استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: طی امروز و فردا با توجه به بالابودن نسبی ضرایب ناپایداری، ابرناکی و احتمال رگبارهایی پراکنده و رعد و برق و تندبادهای لحظه‌ای در ارتفاعات شرقی و جنوب شرقی استان و جاده‌های مواصلاتی با استان کهگیلویه و بویر احمد وجود دارد.

وی افزود: در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۶.۱ و ایذه با دمای ۲۰.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

به گفته سبزه زاری، در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۵.۵ و کمینه دمای ۲۹.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.