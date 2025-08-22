دمای خوزستان افزایش می یابد

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، از امروز تا اواسط هفته آینده روند افزایش دما در اغلب نقاط استان پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: از فردا تا سه شنبه (به‌ویژه طی صبحگاه و شامگاه)، جریانات جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در سواحل و مناطق جنوب شرقی، جنوبی و تا حدودی بخش‌های مرکزی استان خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین طی امروز در مناطق شمالِ غربی، غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و تا اواسط هفته آینده در بخش‌های جنوب شرقی استان، سرعت وزش بادها طی ساعاتی از بعد از ظهرها در حد متوسط خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گردوغبارهای محلی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست. شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود.

سبزه زاری با اشاره به جریانات جوی استان عنوان کرد: در شبانه روز گذشته رامشیر و شوش با دمای ۴۷.۴ درجه و ایذه با دمای ۱۹.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۶.۲ درجه و کمینه دمای ۲۸.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.