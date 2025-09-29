کتاب «وقتی که قاب کامل شد» سندی زنده از خاطرات مردم در جنگ ۱۲ روزه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خدایی گفت: کتاب «وقتی که قاب کامل شد» تصویری واقعی از حال و هوای مردم در روزهای جنگ ارائه می‌دهد و فرصتی برای تقویت همبستگی اجتماعی و یادآوری نقش مردم در رویدادهای تاریخی است.

وی افزود: کتاب «وقتی که قاب کامل شد» بیش از یک اثر ادبی است؛ سندی است زنده که فداکاری‌ها و مقاومت مردم زنجان در جنگ دوازده‌روزه را ثبت کرده است.

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری زنجان همچنین خاطرنشان کرد: نویسندگان جوان استان با جمع‌آوری خاطرات مردمی توانسته‌اند روایت‌هایی مستند و ملموس از زندگی مردم در آن دوران ارائه دهند که علاوه بر ثبت حافظه تاریخی، همبستگی اجتماعی را نیز تقویت می‌کند.

این کتاب در ۱۸۱ صفحه به قلم ۱۴ نویسنده حرفه‌ای و ۳ شهروند استان زنجان با گردآوری معصومه دین‌محمدی تدوین شده است.

مراسم رونمایی با اجرای برنامه‌های فرهنگی همچون پخش کلیپ از روزهای جنگ و خانواده‌های شهدا، شعرخوانی رضا اسمخانی و خوانش بخش‌هایی از کتاب توسط نیایش میهن‌دوست همراه بود. در پایان، نسخه‌ای از کتاب به همراه عکس یادبود به مادران و همسران شهدا اهدا شد.

لیلا دوستی‌فرد، پریناز رحیمی، معصومه دین‌محمدی، حدیث محمودی، حدیث دربانی، زینب شاهی، سیده الهه موسوی، زهرا باقری، زهرا الله نرادی، فاطمه امبری، مهسا سهرابی، منیره زینالی، سیده رقیه موسوی، فاطمه عبادی و میثم سبفی نویسندگان کتاب «وقتی که قاب کامل شد» هستند.

کتاب «وقتی که قاب کامل شد» به عنوان مرجعی مهم در ثبت خاطرات مردمی جنگ دوازده‌روزه، نقش مهمی در حفظ و انتقال تاریخ شفاهی و فرهنگ ایثار و مقاومت مردم زنجان ایفا می‌کند.