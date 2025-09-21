استان زنجان در وضعیت تنش آبی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیاتمنش در سومین نشست کارگروه سازگاری با کمآبی استان، وضعیت زنجان را بحرانی توصیف کرد و افزود: توسعه صنعتی بدون ملاحظات زیستمحیطی و توجه به منابع طبیعی میتواند آینده استان را با تهدیدهای جدی مواجه سازد.
وی با اشاره به ناکافی بودن اقدامات صورتگرفته تاکنون، خواستار تدوین یک برنامه جامع، منسجم و عملیاتی برای مدیریت منابع آب استان شد و اظهار داشت: تمامی دستگاههای اجرایی باید با همکاری شرکت آب منطقهای زنجان در این زمینه اقدام فوری و هماهنگ داشته باشند.
بیاتمنش اصلاح الگوی مصرف آب در بخشهای مختلف بهویژه فضای سبز شهری را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: شهرداریها باید در طراحی فضای سبز به سمت استفاده از گونههای مقاوم به خشکی و منظر خشک حرکت کنند، چرا که بیتوجهی به این موضوع میتواند بحرانهای اساسی در آینده به دنبال داشته باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه مدیریت صحیح منابع آب نیازمند همکاری همهجانبه دستگاههاست، افزود: این موضوع شرط اساسی برای عبور از وضعیت بحرانی فعلی و دستیابی به پایداری در حوزه آب است.
