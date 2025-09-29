بازگشایی معابر در بافت فرسوده شهر زنجان باید با جدیت دنبال شود

مصطفی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت بازگشایی معابر در بافت فرسوده شهری اظهار داشت: یکی از اولویتهای پیگیری در حوزه شهری، بازگشایی معابر در بافت فرسوده است که در چند سال اخیر با جدیت دنبال شده است.
وی با قدردانی از شورای اسلامی شهر و شهردار زنجان به خاطر اهتمام ویژه در این زمینه، افزود: از ظرفیتهای وزارت راه و شهرسازی نیز استفاده کردهایم و تلاش داریم این همکاریها بیش از پیش تقویت شود.
طاهری به پروژههای مهم در این حوزه اشاره کرد و گفت: بازگشایی خیابانهای روزبه و گونیه که امیدواریم خیابان امام را به منطقه فرودگاه متصل کند، میتواند بار ترافیکی قابل توجهی را کاهش دهد. همچنین ادامه خیابان بیسیم (خیابان یازده اعتمادیه) که در منطقهای محروم با ساختارهای متنوع مسکونی قرار دارد، در دست اجراست و بخش مهمی از آن انجام شده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در خصوص بازآفرینی شهری محله دهخدا نیز گفت: شهرداری زنجان بار عمده این پروژه را بر عهده دارد و وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان همکاری کننده، نقش حمایتی دارد. شرکت بازآفرینی کشور نیز با منابع قابل توجهی در زنجان فعال است که استفاده بهینه از آن، موجب تسریع در اجرای پروژهها خواهد شد.
طاهری با درخواست از مسئولین استانی و معاونت عمرانی شهرسازی اظهار داشت: امیدواریم زمینهای ملی مورد نیاز برای بازگشایی معابر و تملک در اختیار شهرداری قرار گیرد تا با استفاده از این ظرفیتها، سرعت اجرای پروژهها افزایش یابد. ادامه روند فعلی صرفاً با منابع شهرداری باعث طولانی شدن زمان اجرای پروژهها خواهد شد، اما با همراهی و همکاری بیشتر میتوان این پروژهها را ظرف یک تا دو سال آینده به اتمام رساند.
