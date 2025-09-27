کتاب «وقتی که قاب کامل شد»؛ روایتی مردمی از جنگ ۱۲ روزه در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «وقتی که قاب کامل شد» حاصل تلاش جمعی از نویسندگان جوان حوزه هنری زنجان است که با گردآوری و هدایت معصومه دین‌محمدی، روایت‌هایی زنده و انسانی از دل یادداشت‌ها، خاطرات و مشاهدات شهروندان را به رشته تحریر درآورده‌اند.

در مقدمه این کتاب چنین آمده است: «محتوای همیشه سبز آنگونه که گوگل و مدیران برند می‌گویند، محتوایی است که تاریخ انقضا ندارد و اگر سال‌ها، نسل‌ها، حتی قرن‌ها از عمرش بگذرد، اما همچنان زنده، تأثیرگذار و الهام بخش می‌ماند. در میان تمام این محتواها، تنها یک محتواست که نه تنها کهنه نمی‌شود بلکه با هر بار رجوع، جان تازه ای به مخاطب می‌دهد: قیام امام حسین (ع). قیامی که به بلندای تاریخ و به گستره انسانیت، همچنان زنده است. آنجا که می‌فرماید: «اگر دین ندارید، آزاده باشید»؛ شریف‌ترین و جهان شمولترین شعار آزادی را بر زبان می‌آورد. مفهومی که مرز و قوم نمی‌شناسد و وجدان‌ها را در هر زمان و مکان بیدار می‌کند. شهیدان زنجان، پیروان همین مسیرند. مسیری که با نام حسین آغاز شده و در هر دوره‌ای با خون آزادگان زنده مانده است.

در روزگای نه چندان دور، جوانانی از از دیار زنجان با همان باور با همان شور، در جنگ ۱۲ روزه در برابر رژیم صهیونیستی ایستادند. این بار نه در کربلا که در جبهه‌ای نو اما با همان پیام و همان محتوا. این کتاب روایت بخشی از همین ایستادگی است. قاب‌هایی که با اشک و افتخار کامل شد؛ روایت‌هایی از خانواده‌هایی که دلشان با کربلا گره خورده، حتی اگر فرزندشان در جغرافیایی دیگر به شهادت رسیده باشد.»

«وقتی که قاب کامل شد» حاصل قلم نویسندگانی است که در خانه روایت حوزه هنری زنجان با نیتی خالص و تلاشی جهادی، تصویر این حقیقت را روایت کرده‌اند.

آنچه این اثر را متمایز می‌سازد، نگاه مردمی و بی واسطه‌اش به جنگ و مقاومت است؛ نگاهی که از دل کوچه‌ها، خانه‌ها و دل‌های مردم زنجان برآمده و تصویری ملموس از رشادت، دلتنگی و همدلی را به خواننده منتقل می‌کند.

«وقتی که قاب کامل شد» تنها یک مجموعه ادبی نیست؛ بلکه سندی فرهنگی و تاریخی است که تجربه‌های زیسته مردم را در قالبی هنری و ماندگار به نسل‌های آینده منتقل می‌کند.

این کتاب، نتیجه ماه‌ها تلاش و همدلی نویسندگانی است که از نخستین روزهای جنگ، دغدغه ثبت و حفظ خاطرات مردمی را داشته‌اند و خواندن آن فرصتی است برای شنیدن صدای مردم در بزنگاه‌های تاریخی که قاب آن حالا کامل شده است.

کتاب «وقتی که قاب کامل شد» با حمایت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری زنجان و با همکاری حوزه هنری استان زنجان به چاپ رسیده است.

آئین رونمایی از این کتاب با حضور تعدادی از نویسندگان، خانواده‌های شهدا و علاقه‌مندان به ادبیات مقاومت و تاریخ شفاهی در فرهنگسرای زندگی واقع در پارک بانوان زنجان برگزار شد.