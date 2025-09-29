نوباوه: استان قزوین دچار رخوت مدیریتی در حوزه فرهنگ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نوباوه ظهر دوشنبه در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با مدیران فرهنگی استان قزوین، با اشاره به سابقه حضور خود در مجلس گفت: در چهار دوره حضورم در مجلس، با بسیاری از استان‌ها آشنا شده‌ام و معتقدم قزوین با وجود ظرفیت‌های فراوان، دچار رخوت مدیریتی در حوزه فرهنگ شده است.

وی با اشاره به وجود بیش از هزار اثر تاریخی ثبت‌شده در استان، اظهار کرد: قزوین از نظر میراث فرهنگی و هنری جایگاه ویژه‌ای دارد، اما تبلیغات فرهنگی آن بسیار ضعیف است. این استان در کنار تهران قرار دارد و با توجه به جمعیت ۱۶ میلیونی پایتخت، می‌تواند مقصد گردشگری و فرهنگی مهمی باشد.

نوباوه با انتقاد از نبود زیرساخت‌های مناسب، افزود: قزوین حتی به هتل نیاز ندارد، اما باید در زمینه‌هایی مانند سرویس‌های بهداشتی، پارکینگ و امکانات شهری تقویت شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که همکاری میان نهادهای فرهنگی و شهرداری‌ها در زمینه تخصیص بودجه بسیار محدود بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های هنری استان، گفت: هنرمندان برجسته‌ای در قزوین حضور دارند که حتی مورد توجه چهره‌های ملی و بین‌المللی قرار گرفته‌اند. استاد شکری، نماینده یونسکو، از جمله این افراد است که آثار ارزشمندی خلق کرده‌اند اما متأسفانه این ظرفیت‌ها به‌درستی معرفی نشده‌اند.

نوباوه در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان نهادهای فرهنگی، خاطرنشان کرد: باید از بخشی‌نگری پرهیز کرد و با نگاه ملی به ظرفیت‌های قزوین، زمینه توسعه فرهنگی استان را فراهم ساخت.

وی در پایان یادآور شد: اگر مدیریت فرهنگی استان تقویت شود، قزوین می‌تواند نقش مهمی در ارتقای فرهنگ کشور ایفا کند.