بیژن نوباوهوطن در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه، اظهار کرد: بحث مکانیسم ماشه یک موضوع حقوقی بسیار مهم است که اگر در جایگاه خودش بود و بر اساس قوانین اولیه سازمان ملل و قطعنامه ۲۲۳۱ ایران به تعهدات خودش عمل نکرده بود، امکان برقراری آن وجود داشت، اما تمام شواهد حقوقی حاکی از آن است که ایران نه تنها به تعهدات خودش عمل کرده، بلکه اقدامات فراتر از تعهداتش هم انجام داده است.
وی افزود: اما طرف مقابل ما یعنی آمریکا از برجام خارج شد و کشورهای اروپایی عضو برجام نیز به هیچیک از تعهدات خود عمل نکردند. آنان نه تنها به وعدههایی که دادند عمل نکردند، اکنون نیز با سوءاستفاده از مکانیسم ماشه، قصد دارند علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعاً همه باید به این مسئله توجه داشته باشند که تهدیدات و آثار منفی تحریمهای فعلی یکجانبه و غیرمنطقی آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران در زمینههای مختلف اقتصادی و بانکی، به مراتب چندین برابر بیشتر از تأثیراتی است که فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد ما خواهد داشت.
نوباوهوطن در ادامه، گفت: فعال شدن مکانیسم ماشه عملاً تأثیر خاصی به ویژه در حوزه اقتصادی بر کشور ما نخواهد داشت، به جز اینکه یک جو روانی منفی ایجاد میکند، البته دست جمهوری اسلامی ایران هم خالی نیست.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هم امروز اهرمهای قوی در اختیار دارد، تصریح کرد: همان طور که اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل مانند روسیه و چین نیز به صراحت اعلام کردهاند، فعال کردن مکانیسم ماشه مبنای حقوقی ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر سابقه بد کشورهای اروپایی در قبال ایران، گفت: سه کشور اروپایی، یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس، سابقهای بسیار شنیع و نامطلوب در تعامل با ایران دارند؛ این کشورها در کارهای استعماری از جمله تأمین سلاحهای شیمیایی برای رژیم بعث عراق نقش داشتهاند. ملت ایران کاملاً آگاه و باهوش است و این مسائل و رفتار این کشورها را به خوبی رصد میکند و از یاد نمیبرد.
وی با بیان اینکه ملت ایران از گذرگاههای سختتر و پیچیدهتری عبور کرده است و از این شرایط نیز به همین شکل عبور خواهد کرد، گفت: در نهایت این کشورهای اروپایی هستند که با این کارهای ضدایرانی، مناسبات اقتصادی و صادراتشان تحت تأثیر قرار میگیرد و مطمئن باشند که ایران هرگز روی خوش به آنان نشان نخواهد داد.
