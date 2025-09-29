  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

آغاز به کار سامانه خودکاربری اجرای اسناد رسمی از فردا

آغاز به کار سامانه خودکاربری اجرای اسناد رسمی از فردا

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا سازمان ثبت از فردا عملیاتی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از عملیاتی شدن سامانه بازطراحی‌شده اجرای اسناد رسمی در تهران خبر داد و گفت: بازطراحی سامانه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بعد از سپری کردن دوره پایلوت در ادارات ۵ گانه اجرای شهر تهران (به غیر از اداره پنجم مهریه) از فردا مورخ ۸ مهرماه عملیاتی می‌شود.

حمدالهی با بیان اینکه قبل از عملیاتی شدن این سامانه جلساتی با حضور معاونت‌های اسناد و حوزه فناوری، دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت و شرکت پیمانکار برگزار شد که نهایتاً پس از جمع بندی، این سامانه از فردا در ادارات ۴ گانه اجرای شهر تهران عملیاتی خواهد شد، عنوان کرد: مراتب از سوی کانون سردفتران به سران دفاتر اسناد رسمی شهر تهران اعلام شد تا پذیرش تقاضانامه و صدور اجراییه دفاتر اسناد رسمی شهر تهران در بستر این سامانه صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه این سامانه با رویکرد هوشمندسازی و خودکاربری طراحی شده است، گفت: خودکاربری از مهم‌ترین مزایای این سامانه است که به مردم امکان می‌دهد بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر اسناد رسمی و ادارات اجرا، درخواست صدور اجراییه خود را از طریق دسترسی که در سامانه کاتب بزودی تعریف می‌شود انجام دهند و علاوه بر درخواست صدور اجراییه سایر درخواست‌های تبعی افراد ذی نفع پرونده نیز به این صورت امکان پذیر خواهد بود.

حمدالهی گفت: این سامانه با هدف تسهیل خدمات، جلوگیری از مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و تسریع فرایندها بازطراحی شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: تمام سران دفاتر اسناد رسمی شهر تهران از تاریخ ۸ مهرماه مکلفند با مراجعه به آدرس اینترنتی sso.notary.ir نسبت به صدور اجراییه و پذیرش تقاضانامه صدور اجراییه در بستر این سامانه اقدام کنند در غیر این صورت ادارات ۴ گانه اجرای مفاد اسناد رسمی شهر تهران حسب تکلیف قانونی نسبت به هر گونه اقدام خودداری خواهند کرد.

کد خبر 6606152
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها