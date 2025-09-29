  1. بین الملل
  2. اروپا
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۵

آلمان: روسیه بزرگ ترین تهدید مستقیم برای ناتو است

آلمان: روسیه بزرگ ترین تهدید مستقیم برای ناتو است

وزیر دفاع آلمان در سخنانی روسیه هراسانه مدعی شد: مسکو بزرگ ترین تهدید مستقیم برای ناتو است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان امروز دوشنبه تکرار مواضع خصمانه کشورش علیه روسیه پرداخت.

بر اساس اعلام این رسانه، وزیر دفاع آلمان در سخنانی ادعا کرد: ما آماده‌ایم تا از منطقه بالتیک محافظت کنیم و به تهدیدات روسیه نیز پاسخ خواهیم داد.

بوریس پیستوریوس، سپس مدعی شد: روسیه بزرگ ترین تهدید مستقیم پیش روی ناتو است.

این در حالیست که کشورهای اروپایی به بهانه درگیری‌ها در اوکراین و در راستای اتخاذ سیاست‌های ضدروسی خود در هفته‌های اخیر از مشاهده پهپادهایی در حریم هوایی شان خبر داده و ادعا کردند که ناتو باید با آنها مقابله کند.

کد خبر 6606212

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها