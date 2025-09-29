آلمان: روسیه بزرگ ترین تهدید مستقیم برای ناتو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان امروز دوشنبه تکرار مواضع خصمانه کشورش علیه روسیه پرداخت.

بر اساس اعلام این رسانه، وزیر دفاع آلمان در سخنانی ادعا کرد: ما آماده‌ایم تا از منطقه بالتیک محافظت کنیم و به تهدیدات روسیه نیز پاسخ خواهیم داد.

بوریس پیستوریوس، سپس مدعی شد: روسیه بزرگ ترین تهدید مستقیم پیش روی ناتو است.

این در حالیست که کشورهای اروپایی به بهانه درگیری‌ها در اوکراین و در راستای اتخاذ سیاست‌های ضدروسی خود در هفته‌های اخیر از مشاهده پهپادهایی در حریم هوایی شان خبر داده و ادعا کردند که ناتو باید با آنها مقابله کند.