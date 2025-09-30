کمک ۲ میلیارد یورویی اروپا به اوکراین برای توسعه فناوری پهپادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از euractiv، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که اوکراین بهزودی ۲ میلیارد یورو برای توسعه فناوری پهپادی دریافت خواهد کرد، اما مشخص نکرد که این بودجه از کجا تامین میشود!
فون در لاین در کنفرانس مشترک با مارک روته، دبیرکل ناتو گفت: هماکنون در مجموع ۲ میلیارد یورو برای پهپادها هزینه خواهد شد که به اوکراین این امکان را میدهد تا ظرفیت خود را افزایش دهد و از تمام توان خود استفاده کند، و علاوه بر این، به اتحادیه اروپا اجازه میدهد تا از این فناوری بهرهمند شود.
وی منبع تامین بودجه این طرح را مشخص نکرده است. او پیشتر طرح «ائتلاف پهپادی» برای اوکراین را مطرح کرده بود که قرار است با پیشپرداخت وامهایی به ارزش ۶ میلیارد یورو از محل تعهدات کشورهای عضو گروه هفت (G۷) که کمیسیون اروپا نیز عضوی از آن است، تامین بودجه شود.
فون در لاین با اشاره به اینکه «ما به یک راهحل ساختاریتر برای حمایت نظامی از اوکراین نیاز داریم» به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه جهت تخصیص وامهای جبران خسارت به کییف اشاره کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که اروپا و کانادا باید ماهانه یک میلیارد یورو تسلیحات آمریکایی به نیروهای مسلح اوکراین کمک کنند.
دبیرکل ناتو در نشست خبری با فوندرلاین از «ایده عالی» کمیسیون برای ایجاد یک «دیوار پهپادی» در مرز شرقی اتحادیه اروپا و ناتو حمایت کرد. رهبران اتحادیه اروپا که فردا در کپنهاگ، پایتخت دانمارک گرد هم میآیند، این طرح را مورد بررسی قرار خواهند داد.
نظر شما