به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه می‌گوید که تصور نمی‌کند آمریکا موشک دوربرد «تام‌هاوک» در اختیار اوکراین قرار دهد.

به باور لاوروف، آمریکا هنوز درباره تامین تام‌هاوک برای اوکراین تصمیم نهایی خود را نگرفته است. وی اضافه کرد: آمریکایی‌ها تام‌هاوک را به هر کسی نمی‌دهند.

وی تاکید کرد: اظهارات آمریکا درباره موشک‌های تام‌هاوک نتیجه فشار اروپا بر واشنگتن است؛ آمریکا می خواهد نشان دهد که نظرات متحدان خود را در نظر می‌گیرد.

دیپلمات ارشد روس همچنین گفت که حتی تامین تام‌هاوک برای اوکراین هم تغییری در شرایط میدان نبرد ایجاد نخواهد کرد.

اظهارات لاوروف در واکنش به مصاحبه دیروز جی‌دی ونس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مطرح شده که گفته است واشنگتن درخواست کی‌یف برای موشک‌های دوربرد را بررسی خواهد کرد.

پیش‌تر چند رسانه غربی از جمله وال‌استریت‌ژورنال و تلگراف گزارش داده بودند که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در جریان دیدار با ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در هفته گذشته، به طور موردی و مشخص خواستار تسلیحات دوربرد و موشک «تام‌هاوک» شده است.