وزیر دفاع آلمان: پوتین به خوبی از واکنش آلمانها آگاه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، بوریس پستوریوس وزیر دفاع آلمان پس از تکرار موارد رصد پهپادها بر فراز فرودگاهها ودیگر مراکزدر اروپا ضمن دعوت به آرامش، انگشت اتهام را به سمت مسکو نشانه رفت.

وی افزود: روسیه با نقض حریم هوایی و به پرواز درآوردن پهپادهایش به دنبال ایجاد هراس و دودستگی در داخل آلمان است. این رویکرد روسیه تحریک آمیز و با هدف ایجاد ترس و هراس است.

وزیر دفاع آلمان گفت: ولادیمیر پوتین به خوبی آلمان را می نشناسد و از واکنش آلمانی ها با خبر است.

وی ادامه داد: این نگرانی ایجاد را درک می کنم این قبل تحرکات قبلا رخ نداده است و برخورد عاقلانه و توام با آرامش ضروری است. تاکنون این پهپادها خطر خاصی به همراه نداشته است.

وزیر دفاع آلمان در مورد مشاهده پهپادها در آلمان تأکید کرد که مردم باید آرامش خود را حفظ کنند.

او گفت: ارتش آلمان نمی‌تواند در هر نقطه از آلمان که پهپادها ظاهر می‌شوند حاضر باشد و آنها را سرنگون کند. پلیس باید توان لازم را برای مقابله با این موارد داشته باشد.