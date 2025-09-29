  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

بررسی موضوع اوکراین در نشست امنیتی روسیه-هند در مسکو

سرویس مطبوعاتی شورای امنیت روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: وضعیت اوکراین در نشست امنیتی فردا میان روسیه و هند در مسکو بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرویس مطبوعاتی شورای امنیت روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: دور بعدی رایزنی های روسیه و هند درباره مسائل امنیت منطقه‌ای فردا در مسکو برگزار می شود.

در بیانیه صادره از سوی سرویس مطبوعاتی شورای امنیت روسیه در این خصوص آمده است: در نشت فردا سه شنبه وضعیت (درگیری ها در) اوکراین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این بیانیه همچنین اشاره شده است: این دوره از رایزنی ها به عهده وندیکتوف، معاون شورای امنیت روسیه و کاپور، معاون مشاور نخست‌وزیر هند در امور امنیت ملی است.

