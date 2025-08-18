محورهای رایزنی «پوتین» و نخست وزیر هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با نخست وزیر هند تماس تلفنی برقرار کرد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این ارتباط آمده است: پوتین به نخست وزیر هند وقوع سیل مرگبار را تسلیت گفت. وی در این رایزنی تلفنی، نخست وزیر هند را در جریان نتایج مهم نشست سران روسیه و آمریکا در آلاسکا قرار داد.

دفتر ریاست جمهوری روسیه اضافه کرد: پوتین و مودی در مورد چشم‌اندازهای توافق بلندمدت در اوکراین نیز گفتگو کردند. نخست وزیر هند از پوتین به خاطر ارائه اطلاعات مربوط به اجلاس آلاسکا تشکر کرد.

این در حالیست که نارندرا مودی نخست وزیر هند پیشتر اعلام کرده بود: دهلی نو همیشه از دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز برای حل و فصل درگیری‌ها در اوکراین حمایت کرده و بر لزوم تمرکز تلاش‌های مسالمت آمیز در این مسیر تأکید دارد. منتظر تماس با پوتین در این خصوص هستم.