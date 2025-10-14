دلار تجاری در کانال ۷۰ هزار تومان؛ فاصله نرخ نیما و آزاد کمتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار حواله در معاملات بازار ارز تجاری هماکنون (سهشنبه، ۲۲ مهرماه) به کانال ۷۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که در آغاز فعالیت دولت چهاردهم، دلار در محدوده ۴۵ هزار تومان قرار داشت و طی ماههای اخیر روندی صعودی و مداوم را تجربه کرده است.
بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف کاهش رانت ارزی و یکسانسازی نرخها، سیاست افزایش تدریجی نرخ دلار نیما را در پیش گرفتهاند. بر اساس این سیاست، نرخ ارز نیما به مرور به قیمتهای بازار آزاد نزدیک شده تا مابهالتفاوت نرخها کاهش یابد.
در معاملات امروز بازار ارز تجاری، قیمت اسکناس دلار توافقی با رشد نسبت به روز گذشته به ۷۲ هزار و ۵۲۱ تومان رسیده است. همچنین، نرخ توافقی حواله دلار نیز ۷۰ هزار و ۴۰۹ تومان ثبت شده است.
در بازار یورو نیز روند متفاوتی مشاهده میشود. قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش نسبت به روز کاری پیشین به ۸۳ هزار و ۹۳۷ تومان رسیده و نرخ حواله یورو نیز ۸۱ هزار و ۴۹۲ تومان اعلام شده است.
اسکناس درهم امارات نیز امروز با افت جزئی، ۱۹ هزار و ۷۴۷ تومان قیمتگذاری شده و نرخ حواله آن ۱۹ هزار و ۱۷۲ تومان تعیین شده است.
این تحولات نشان میدهد که سیاستگذار ارزی با وجود رشد محسوس نرخها، تلاش دارد از طریق همگرایی تدریجی قیمتها، فاصله میان ارز رسمی و بازار آزاد را کنترل کرده و تعادل جدیدی در بازار ارز ایجاد کند.
