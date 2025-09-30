به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن رستگارپناه رئیس مرکز مطالعات اطلاعات و امنیت دانشگاه امام حسین (ع)، در حاشیه اولین سالگرد شهادت سرلشکر عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده سپاه لبنان، در جمع خبرنگاران گفت: تصمیمات رژیم صهیونیستی به تنهایی اتخاذ نمیشود، بلکه آمریکا و اروپا در اتاقهای فکر خود آن را طراحی میکنند تا مانع فروپاشی این رژیم شوند. اما آنها قدرت الهی را نمیشناسند و باید بدانند که انشاءالله این رژیم غاصب بهزودی سرنگون خواهد شد.
وی افزود: هرچقدر برای تقویت و حفظ این رژیم تلاش کنند، جایگاهی در میان ملتهای مسلمان، مسیحیان منطقه و دیگر ادیان ندارد و خود نیز مرگش را دریافته است. به فضل الهی و با مدیریت حکیمانه مقام معظم رهبری، نابودی رژیم اشغالگر صهیونیستی محقق خواهد شد و یکی از اندیشههای امام خمینی (ره) به ثمر میرسد.
سردار رستگارپناه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره موضوع «اسنپبک» خاطرنشان کرد: این بازیگریهای سیاسی طراحی آمریکا و اروپا تأثیری بر ملت ایران نخواهد داشت. استحکام درونی و اتحاد مقدسی که در کشور ایجاد شده ماندگار است و این شیطنتها نمیتواند ملت ایران را متزلزل کند. ما با انسجام و اتحاد داخلی اجازه نخواهیم داد دشمن به اهداف خود برسد.
