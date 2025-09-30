تشکیل پرونده ویژه قضایی برای حادثه اتوبوس سرخه؛ برخورد جدی با خاطیان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح سه شنبه در عیادت از دانشجویان حادثه دیده اتوبوس محور سمنان- سرخه در محل بیمارستان کوثر سمنان، با بیان اینکه پرونده ویژه قضایی برای رسیدگی به این حادثه تشکیل شده است، ابراز داشت: دستگاه قضا با جدیدت پیگیر روشن شدن ابعاد ماجرا است.

وی با بیان اینکه اتوبوس به دو تریلی متوقف در حاشیه جاده برخورد و پس از انحراف از مسیر واژگون شده است، افزود: حادثه باعث فوت دو دانشجوی دختر دانشکده پیراپزشکی سرخه شده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه علت حادثه از خواب آلودگی راننده ناشی شده است، ابراز داشت: راننده نیز مصدوم و تحت درمان است.

اکبری با بیان اینکه کار تهیه مستندات و بررسی‌های میدانی آغاز شده است، تصریح کرد: دستگاه قضا بدون اغماض با قصور و تخلف احتمالی با قاطعیت برخورد می‌کند.

وی با بیان اینکه هدف از ورود دادگستری به این پرونده احقاق حق حقوق جان باختگان و مصدومان و خانواده‌های آن‌ها است، افزود: به محض جمع بندی نهایی به اطلاع رسانه‌ها و عموم مردم خواهد رسید.