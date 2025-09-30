جزئیات تصادف اتوبوس دانشجویی در محور سمنان – سرخه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمی‌اسد رئیس پلیس راه فراجا، از وقوع یک تصادف شدید در محور سمنان به سرخه خبر داد و گفت: طی این تصادف یک دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان با ۲ تریلی برخورد کرد و متأسفانه ۲ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و ۵ نفر دیگر مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه این اتوبوس حامل ۱۴ مسافر بود و اکثراً دانشجویان دانشکده پیراپزشکی بودند، افزود: حادثه ساعت ۰۷:۴۰ صبح رخ داد و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که عدم توجه به جلو از سوی راننده اتوبوس و رعایت نکردن حق تقدم توسط راننده تریلی، از عوامل اصلی بروز این تصادف بوده است.

رئیس پلیس راه فراجا تأکید کرد: رانندگان باید با رعایت قوانین و سرعت مطمئنه، دقت کامل داشته باشند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود. پلیس راه با هرگونه تخلف حادثه‌ساز برخورد قانونی خواهد کرد.

کارشناسان پلیس راه در صحنه تصادف همچنان در جال بررسی هستند.