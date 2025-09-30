  1. استانها
  2. سمنان
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۵

تمامی امکانات استان سمنان برای درمان دانشجویان مصدوم بسیج شده است

سمنان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان از حادثه اتوبوس دانشجویان دانشگاه پیراپزشکی ابراز تأسف و همدردی کرد و گفت: تمامی امکانات برای درمان و مراقبت مصدومان حادثه بسیج شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری غروب سه شنبه در عیادت از مصدومان اتوبوس محور سمنان به سرخه در محل بیمارستان کوثر سمنان ضمن ابراز تأسف از حادثه و همدردی با خانواده جان باختگان و مصدومان، ابراز داشت: دو دختر دانشجو دانشکده پیراپزشکی سرخه متاسفانه در صحنه جان باختند.

وی با بیان اینکه این اتوبوس ۱۴ سرنشین داشت، افزود: دو نفر فوت و مابقی مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بابیان اینکه سه نفر در بخش مراقب های ویژه و پنج مصدوم در بخش بیمارستان کوثر بستری هستند، ابراز داشت: چهار مصدوم نیز با حال عمومی مساعد ترخیص شدند.

آقا براری با بیان اینکه به محض اطلاع از حادثه به شخصه در محل سانحه حضور و موضوع از نزدیک پیگیری شده است، تصریح کرد: تمامی امکانات استان سمنان برای درمان دانشجویان مصدوم بسیج شده است.

وی با ابراز تسلیت به خانواده های داغدار این حادثه، افزود: وضعیت رسیدگی به این خانواده ها و عزیزان مصدوم از نزدیک در استانداری پیگیری می شود.

کد خبر 6607452

