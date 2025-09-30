به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری غروب سه شنبه در عیادت از مصدومان اتوبوس محور سمنان به سرخه در محل بیمارستان کوثر سمنان ضمن ابراز تأسف از حادثه و همدردی با خانواده جان باختگان و مصدومان، ابراز داشت: دو دختر دانشجو دانشکده پیراپزشکی سرخه متاسفانه در صحنه جان باختند.

وی با بیان اینکه این اتوبوس ۱۴ سرنشین داشت، افزود: دو نفر فوت و مابقی مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بابیان اینکه سه نفر در بخش مراقب های ویژه و پنج مصدوم در بخش بیمارستان کوثر بستری هستند، ابراز داشت: چهار مصدوم نیز با حال عمومی مساعد ترخیص شدند.

آقا براری با بیان اینکه به محض اطلاع از حادثه به شخصه در محل سانحه حضور و موضوع از نزدیک پیگیری شده است، تصریح کرد: تمامی امکانات استان سمنان برای درمان دانشجویان مصدوم بسیج شده است.

وی با ابراز تسلیت به خانواده های داغدار این حادثه، افزود: وضعیت رسیدگی به این خانواده ها و عزیزان مصدوم از نزدیک در استانداری پیگیری می شود.