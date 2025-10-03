۸ مصدوم حادثه اتوبوس دانشجویان پیراپزشکی سرخه از بیمارستان ترخیص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حسین زاده عصر جمعه در عیادت از مصدومان حادثه اتوبوس دانشجویان پیراپزشکی سرخه با بیان اینکه این سانحه تلخ مصدومیت ۱۲ نفر و جان باختن دو نفر را در پی داشته است، ابراز داشت: مصدومان به بیمارستان کوثر سمنان انتقال یافتند.

وی با بیان اینکه هشت مصدوم حادثه تاکنون مرخص شدند، افزود: چهار بیمار دیگر روند درمان را در بیمارستان طی می کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه هفت تیم تخصصی از تهران برای درمان مصدومان حادثه اعزام شدند، ابراز داشت: علاوه بر آن ۱۱ تیم تخصصی بیمارستان کوثر سمنان نیز برای درمان دانشجویان در تلاش هستند.

حسین زاده با بیان اینکه در روز نخست حادثه برای یک بیمار جراحی ترمیم کبد انجام گرفت، تصریح کرد: جراحی های ترمیمی فک و صورت یکی دیگر از مصدومان طی چندین مرحله با موفقیت به پایان رسید.

وی با بیان اینکه برای فراهم کردن امکانات و تخصص های لازم درمان این عزیزان از هیچ تلاشی کوتاهی نشده است، افزود: نتیجه این اقدامات مشترک بهبودی سریعتر مصدومان و احیای سلامت این عزیزان است.